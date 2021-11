Kampagne gegen Diskriminierung von HIV-Infizierten

Menschen mit HIV (Humanes Immundefizienz-Virus) können heute leben wie alle anderen. Und haben deswegen auch die gleichen Alltagsprobleme. Egal, ob es um Arbeit, Freizeit, Sexualität oder Familienplanung geht. „HIV muss heute bei rechtzeitiger Behandlung keine Beeinträchtigung mehr sein“, erklärt Dr. Klaus Adams, Vorsitzender des Ärztlichen Kreisverbandes Lindau, anlässlich des diesjährigen Welt-AIDS-Tages am 1. Dezember. Mit dem Motto „Leben mit HIV - anders als du denkst“ soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass Diskriminierung HIV-positiven Menschen immer noch das Leben oft unnötig schwermache.

In Deutschland leben laut Robert-Koch-Institut rund 91 000 Menschen mit HIV. „Mithilfe medikamentöser Behandlung ist es möglich, die Vermehrung des Virus im Körper zu unterdrücken, sodass es nicht zum Ausbruch einer AIDS-Erkrankung kommt“, berichtet Dr. Klaus Adams. Eine Heilung sei zwar bisher nicht möglich, mit entsprechender lebenslanger Medikation sei es HIV-positiven Menschen dennoch möglich, ein normales Leben zu führen, teilt der Aerztlicher Kreisverband mit Die Infektion sei für Betroffene dann kein Problem mehr – Stigmatisierung und Vorurteile schon. Viele fühlten sich in bestimmten Situationen herabgestuft oder ausgegrenzt. Zu Unrecht, denn „im Alltag besteht definitiv keine Gefahr der Ansteckung an einer HIV-positiven Person“, so Dr. Klaus Adams. Ein HIV-Risiko gebe es eigentlich nur dann, wenn fremde Körperflüssigkeiten, die eine große Menge Viren enthielten, in den eigenen Körper einträten. Besonders häufig sei ungeschützter Geschlechtsverkehr die Ursache für eine Übertragung, bis zu 90 Prozent der Neuinfektionen in Deutschland gingen darauf zurück.