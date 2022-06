Kammerchor Lindau singt Werke von Haydn und Mendelssohn

Nach der coronabedingt langen Pause, in der Chorproben und -aufführungen nicht möglich waren, freut sich der Kammerchor Lindau nun auf ein Konzert am 3. Juli um 19 Uhr in St. Stephan auf der Lindauer Insel. Unter der Leitung seines neuen Dirigenten Paul Faderny bringt der Chor ein festliches „Te Deum“ und die schöne „Theresienmesse“ von Joseph Haydn zur Aufführung, abgerundet wird das Konzert durch die schlichte und besinnliche Choralkantate „Verleih uns Frieden gnädiglich“ von Felix Mendelssohn Bartholdy.

An der Seite des Kammerchors singen die Sopranistin Jenny Högström, die Altistin Martina Gmeinder, der Tenor Peter Cavall und der Bass Michael Havlicek, es musiziert die Kammerphilharmonie Bodensee-Oberschwaben, die seit Anbeginn ihres Bestehens mit dem Kammerchor verbunden ist. Die Gesamtleitung hat der aus Wien stammende, seit fünfzehn Jahren in Dornbirn wirkende Pianist und Chorleiter Paul Faderny. Karten sind im Lindaupark oder an der Abendkasse ab 18.15 Uhr erhältlich.