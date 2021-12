Kalender für Senioren, Patienten und Pflegekräfte

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Zur Ehre Gottes und zur Freude der Menschen“ lautet die Überschrift des wunderbaren Wandkalenders für 2022. Der Kalender wurde vom Kunstverlag Josef Fink in Lindenberg herausgegeben. Auf 12 Kunstdrucken zeigen die Monatsblätter des Kalenders „Kapellen im Landkreis Lindau“.

So Lautet auch der Titel des Kalenders und des ebenfalls sehr empfehlenswerten gleichnamigen Buches, in dessen Zentrum die mehr als 90 Kapellen im Landkreis Lindau stehen. Sie stehen in Wiesen, an Ortsrändern, an Wegekreuzungen oder auf markanten Hügeln und bieten Wanderern, Gläubigen und den nach Ruhe Suchenden willkommene Stationen zum Verweilen. Die wunderschönen Fotos dieser Kleinode stammen von Thomas Gretler aus Weiler im Allgäu. Herr Josef Fink hat nun 500 Exemplare dieses Kalenders dem Lions Club Lindau gespendet.

Der Lions Club Lindau hat die Kalender an die Seniorenheime in Lindau und Wasserburg sowie an die Asklepios Klinik in Lindau verteilt. „Sie sollen Bewohner/n/innen und Patient/en/innen in diesen schwierigen Zeiten ein wenig Freude und Besinnung bieten und vor allem auch Anerkennung für die großartige Arbeit der Pflegekräfte ausdrücken“, so Michael Hankel, Präsident des Lions Club Lindau. Er dankte auch ausdrücklich Herrn Fink für seine großzügige Spende. Die Reaktionen aus den Seniorenheimen und der Klinik waren überaus positiv und erfreut!