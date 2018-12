Kajak-Fahrer löst große Suchaktion aus

Zeugen haben am Samstag, 16.20 Uhr, die Polizei gerufen. Sie gaben an, vor der Insel im See einen Kajak-Fahrer gesehen zu haben, der dann aber plötzlich verschwunden war. Aufgrund der Wetterverhältnisse mit Starkwindwarnung für den Ostteil des Bodensees (Wind aus SW bist 7 Bft., 60 km/h) und einer Wassertemperatur von acht Grad, löste die Leitstelle Allgäu sofort einen Wassernot-Einsatz aus, der letztlich aber gut ausging.

Wie die Polizei schreibt, wurden Einsatzboote der Wasserwacht, Feuerwehr und THW angefordert und auch Kräfte der Wasserschutzpolizei alarmiert. Bei der Suche unterstützte des Weiteren ein Rettungshubschrauber aus Baden-Württemberg.

Kurze Zeit später meldete sich der Kajak-Fahrer bei den Einsatzkräften und gab an, dass er zwar auf dem See, als geübter Kanute aber zu keiner Zeit in Gefahr war. Der Einsatz konnte daraufhin beendet werden.

Grundsätzlich ist es nicht verboten, bei laufender Starkwind- oder Sturmwarnung mit einem Wasserfahrzeug rauszufahren, informiert die Polizei. Das Kajak, wie übrigens auch Surfbretter, müssen aber mit Name und Anschrift versehen sein und ein Rettungsmittel mitgeführt werden. Bei einsetzender Dämmerung oder Dunkelheit ist das Befahren des Bodensees ohne Positionslichter mit diesen Fahrzeugen aber nicht erlaubt.