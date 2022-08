Kaiser Maximilian I Bouleturnier in Füssen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Boule Freunde Füssen luden am 14. August zum „Kaiser Maximilian I.“-Turnier 16 Bouleteams um den Maximilian-Wanderpokal ein. Die 2. Mannschaft der Abteilung Boule des TSV Lindau nahm mit Team Andi (Andreas und Brunhilde Reichl, Florian Ochs) und Team Marcus (Marcus und Nicole Wölfle, Ellen Trötscher) daran teil. Sengender Sonnenschein und mörderische Hitze waren nicht die einzigen Herausforderungen, denen wir uns stellten. Erstklassige Gegnerinnen und Gegner forderten alles von uns in den ersten vier Vorrunden. Danach stand fest, dass das Team Andi in die nächste Runde gekommen war. In dieser spielten nun die acht besten Mannschaften im KO-System: Der Gewinner kommt eine Runde weiter, der Verlierer scheidet aus. Erst im Finale werden der 3., 2. und 1. Platz ausgespielt. Absolut verdient hat sich das Team Andi den 3. Platz im Spiel gegen die starken Augsburger. Auch wenn Hitze, Sonnenschein und die Gegner viel abverlangt haben, so freuten sich alle teilnehmenden Lindauer über diesen sensationellen Erfolg von Andi, Brunhilde und Florian. Das Preisgeld wurde als krönender Abschluss mit allen sechs Spielerinnen und Spielern bei einem Abendessen auf dem Heimweg geteilt.