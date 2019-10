Kai Kattau möchte OB von Lindau werden

Völlig überraschend verkündet Kai Kattau, Leiter der Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau (GTL), dass er Oberbürgermeister von Lindau werden möchte. Weil er als unabhängiger Kandidat antreten will, muss er noch 190 Unterschriften sammeln.

„Als unabhängiger und parteiloser Kandidat für das Amt des Oberbürgermeisters der Stadt Lindau möchte ich die Menschen in Lindau in den Mittelpunkt meiner Arbeit stellen“, schreibt Kattau in einer Pressemitteilung am Montagnachmittag.

In Zeiten des Wandels sei es von größter Bedeutung, die richtigen Weichen für die Zukunftsfähigkeit Lindaus und für Ihre Menschen zu stellen, notwendige Weiterentwicklungen voran zu bringen, aber gleichzeitig auch die Identität Lindaus zu bewahren.

„Ich möchte für die Menschen in Lindau als Oberbürgermeister Verantwortung übernehmen und mit Ihnen gemeinsam unsere Zukunft positiv gestalten.“ Weil er als parteiloser und unabhängiger Kandidat in den Wahlkampf starten möchte, benötigt Kattau 190 Unterstützungsunterschriften. Ohne diese wird er nicht zur Wahl im März zugelassen.

Einige Lindauer kennen Kattau von den Bürgerbeteiligungen zu Bau- und Mobilitätsthemen. „Wichtige Projekte konnten wir gemeinsam umsetzen und die positive Entwicklung der Stadt nachhaltig mit gestalten“, schreibt Kattau. „Es freut mich, dass ich 2012 mit meinem Vorschlag zu den Stadtspaziergängen am Berliner Platz, in der Ladestraße und auf der Hinteren Insel einen ersten Impuls für mehr Bürgerbeteiligung geben konnte.“

Gemeinsam mit Bürgern und Kollegen wolle er die Stadtverwaltung zu einem bürgernahen Dienstleister weiterentwickeln. „Mit meiner Kandidatur stehe ich für eine intensive Beteiligung der Menschen in Lindau sowie für transparente und nachvollziehbare Prozesse in Verwaltung und Stadtrat“, schreibt Kattau.

Lindau sei eine Stadt mit Geschichte und wertvoller alter Bausubstanz. Die Ortsteile verfügten zudem über eine eigene Identität mit gewachsenen Strukturen. „Mit einer angemessenen Stadtentwicklung möchte ich diese wertvollen Strukturen erhalten, aufwerten und unsere schöne Garten- und Inselstadt weiterentwickeln.“

Zu einem seiner Ziele gehöre es, die guten Mobilitätsangebote der Stadt weiter zu optimieren. „Aufgrund unserer begünstigten Lage am bayerischen Bodensee haben wir eine besondere Verantwortung für Umwelt und Klimaschutz“, schreibt Kattau. Als OB wolle er das Klimaschutzkonzept der Stadt und darunter vor allem das Klimo weiterhin zielstrebig umsetzen.

Ein besonderes Anliegen sei ihm auch, die Lebensbedingungen für Kinder, Jugendliche, Alleinerziehende und Senioren zu verbessern und die Familien bestmöglich zu unterstützen. „Die Insel ist das historische, kulturelle und touristische Zentrum unserer Stadt. Ich möchte, dass die Insel auch wieder zum attraktiven Stadtzentrum für die Menschen in Lindau wird“, schreibt Kattau weiter.

Seinen ersten Wahlkampftermin hat Kattau bereits für kommenden Sonntag, 3. November, angesetzt. Dann möchte er mit Lindauern einen Stadtspaziergang am Karl-Bever-Platz machen. Treffpunkt ist um 14 Uhr auf der neuen Geh- und Radwegbrücke über der Inselstraße. Dabei möchte Kattau im Hinblick auf den Bürgerentscheid am Sonntag, 10 November, über die städtebauliche Entwicklung am Karl-Bever-Platz ins Gespräch kommen.