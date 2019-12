Kai Kattau lädt in Gasthof Köchlin ein

Der unabhängige und parteilose OB-Kandidat Kai Kattau stellt sich am Samstag, 14. Dezember, ab 18 Uhr interessierten Bürgern im Gasthof Köchlin vor. In einer offenen Diskussionsrunde will er gemeinsam mit Stadtratskandidaten der neuen Wählergruppe „Menschen in Lindau“ und den Besuchern über die Zukunft Lindaus sprechen und mit den Menschen ins Gespräch kommen, teilt Kattau mit. Die Schwerpunkte der Wählergruppe liegen in familienfreundlicher und angemessener Stadtentwicklung, Klimaschutz durch attraktive Mobilitätsangebote und bürgernahen Dienstleistungen und transparenten Entscheidungen. Im Köchlin geht es vor allem um Letzteres.