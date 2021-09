Kaffee für Kilometer

Mit der App DB Rad+ unterstützt die DB das nachhaltige Zusammenspiel von Fahrrad- und Bahnfahren und macht die Bahn als klimafreundliche Mobilitätsträgerin noch attraktiver. Im Lindauer Aktionsgebiet, das bis an die Grenzen zu Baden-Württemberg und Österreich reicht, können Radfahrende ab sofort die App nutzen, in die Pedale treten und von jedem gefahrenen Kilometer profitieren. Das neue Angebot soll vor allem Pendlern einen Anreiz geben, auf Rad und Schiene umzusteigen. Die App rechnet die geradelte Strecke in Guthaben um, das die Radfahrenden bei Partnern im Aktionsgebiet gegen Rabatte und Prämien einlösen können. Zum Beispiel gibt es bei Tinto Kaffeeröster für 30 Kilometer einen Fairtrade-Kaffee. Für 20 Kilometer können Nutzer unter anderem einen Stift bei Papier-Enderlin oder zwei Bio-Äpfel bei Naturell Naturkost einlösen.

Bahnhofsmanager Bernhard Christ erklärt: „Wer am Bahnhof sein Fahrrad abstellt und mit der Bahn fährt, ist klimafreundlich unterwegs. Ich freue mich sehr, dass die App DB Rad+ nun auch in und um Lindau einen zusätzlichen Anreiz setzt, das Auto stehen zu lassen. Denn Radlerinnen und Radler, die regelmäßig in die Pedale treten, profitieren von attraktiven Prämien bei verschiedenen Partnern, auch in der Nähe unserer Bahnhöfe.“ Claudia Alfons, Oberbürgermeisterin von Lindau ergänzt: „Die DB Rad+ App ist ein weiterer Baustein im Mobilitätskonzept der Stadt Lindau. Sie hilft, die beiden umweltfreundlichen Verkehrsmittel Bahn und Fahrrad miteinander zu verknüpfen und gleichzeitig die lokale Wirtschaft zu stärken.“

Und so funktioniert die App: Bei eingeschaltetem GPS und aktivierter App erkennt das System, dass sich der Reisende auf einem Fahrrad fortbewegt. Die gefahrenen Kilometer werden gezählt und gespeichert. Die App DB Rad+ ist sowohl mit iOS- als auch Android-Betriebssystemen nutzbar. Sie steht kostenlos zum Download bereit und kann ohne Registrierung genutzt werden. Die App erhebt keine personenbezogenen Daten. Nähere Infos unter radplus.bahnhof.de.

Von dem digitalen Angebot profitiert die gesamte Fahrrad-Community in der Region. Denn die App zählt auch, wie viele Kilometer von allen Nutzern innerhalb eines Aktionsgebietes gemeinsam gesammelt wurden. Viele Kilometer auf dem Gemeinschaftskonto bedeuten neue Angebote in der Region, beispielsweise eine Fahrrad-Service-Station oder ein kostenloser Check-up fürs Rad am Bahnhof. In Lindau ist als erster Meilenstein ein Waschtag geplant, an dem Nutzern kostenlos ihr Rad in einer mobilen Fahrradwaschanlage auf dem Marktplatz reinigen lassen können.

In Bayern startete die App DB Rad+ im Oktober 2020 in Freising. Mittlerweise steht die App auch in Bamberg, Erlangen, Coburg, Schweinfurt, Unterhaching und Regensburg zu Verfügung. Dank der Unterstützung des Freistaats können Radler das digitale Angebot demnächst in allen sieben bayerischen Regierungsbezirken in zehn Aktionsgebieten nutzen. Bis Ende des Jahres sollen noch zwei Standorte in Bayern folgen. Auch in Hamburg, Ahrensburg, Renningen und Wiesbaden kommt die App gut an. Bundesweit haben Radfahrende bereits über 760.000 Kilometer erradelt. Zugleich führt die DB Gespräche mit Städten und Gemeinden in ganz Deutschland, um weitere Aktionsgebiete anzubinden.

Mehr Informationen zu weiteren fahrradfreundlichen Angeboten der DB, wie beispielsweise der Bike+Ride-Offensive finden sich unter https://gruen.deutschebahn.com/de/massnahmen/bikeride