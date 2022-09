Känguru aus Doppelmayr-Zoo in Vorarlberg ausgebüxt

Aus dem Doppelmayr-Zoo in Wolfurt ist ein Känguru abgehauen, wie der ORF Vorarlberg berichtet. Offenbar entwich das abenteuerlustige Beuteltier bereits am Freitag aus seinem Gehege. In sozialen Netzwerken wurden Sichtungen im Raum Bildstein gepostet.

Dass im Gehege der Bennett-Kängurus ein Tier fehlt, sei schon am Freitag bemerkt worden, bestätigte Dietmar Flatz vom Doppelmayr-Zoo am Dienstagvormittag dem ORF. Offenbar hat ein Jäger das Tier am Montag in der Nähe von Bildstein gesichtet. Man sei an Ort und Stelle und habe einen Plan, es wieder einzufangen, so Flatz. Doch das Tier scheint seine Freiheit noch etwas genießen zu wollen. Es ist nach wie vor unterwegs, wie eine Unternehmenssprecherin am späten Dienstagnachmittag auf Nachfrage von Schwäbische.de mitteilte.

Känguru-Art ist etwa einen Metere groß

Bennett-Kängurus gehören zu den Rotnackenwallabys. Diese erreichen eine Kopf-Rumpf-Länge von 92 bis 105 Zentimetern, heißt es im ORF-Bericht. Ihr Schwanz ist rund 70 bis 75 Zentimeter lang. Das Gewicht der Tiere beträgt 14 bis 19 kg. Die in Tasmanien vorkommende Unterart, das Bennett-Wallaby, ist kleiner und hat längeres Haar als die auf dem australischen Festland vorkommende Unterart. Sie ernähren sich von Gräsern, Kräutern und Schösslingen.

In Deutschland sind mehrere Fälle bekannt, in denen Bennett-Kängurus, nachdem sie aus Zoos oder Privathaltung in die freie Natur entkommen waren, nicht mehr eingefangen werden konnten und sich zum Teil seit über 20 Jahren in freier Natur vermehren.