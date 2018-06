Kabelbrand bei Lidl sorgt für geschlossene Ladentüren

Wer am Donnerstagmorgen Sonderangebote kaufen oder seinen Wocheneinkauf beim Discounter Lidl in Lindau erledigen wollte, der stand vor verschlossenen Türen: Weil in einem Technikraum in der Elektroverteilung ein schwelendes Kabel Feuer gefangen hatte, musste kurz nach 8 Uhr die Feuerwehr alarmiert werden.

Zunächst hatten der Marktleiter und ein Mitarbeiter beherzt versucht, den Brand mit einem Feuerlöscher in den Griff zu bekommen. Da sich jedoch starker Rauch entwickelte, mussten die beiden Männer den Rückzug antreten. Zwei Löschzüge der Hauptfeuerwache rückten an, unter Atemschutz löschte ein Trupp das Feuer und kontrollierte dann mit Hilfe der Wärmebildkamera den Brandbereich. Ein Hochleistungslüfter vertrieb schließlich den Rauch im Raum.

Das Rote Kreuz war mit einer ganzen Reihe von Einsatzkräften zum Geschäft gefahren, denn zahlreiche Mitarbeiter hatten den Rauch durch die Lüftungsanlage eingeatmet und klagten über Hustenreiz und Atembeschwerden, wie das Lindauer BRK schreibt. Deswegen habe die Rettungsleitstelle auch Notärzte und Rettungswagen aus der Umgebung alarmiert.

Besonders getroffen hat es natürlich den Marktleiter, der bei seinem Löschversuch eine Rauchgasvergiftung erlitten hat. Über die Schadenshöhe ist noch nichts bekannt.