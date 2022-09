Kabarett-Duo „BlöZinger“ sorgt für absurd-witzigen Kosmos auf der Bühne

Mit Bözinger sind am Samstag, 8. Oktober, die beiden Großmeister des österreichischen Theaterkabaretts zu Gast im Lindauer Zeughaus, heißt es in der Ankündigung der Organisatoren. Die Vorstellung beginnt um 20.00 Uhr. Einlass ist ab 19.15 Uhr. „Nehmen sie sich Zeit, und begeben sie sich gemeinsam mit ,BlöZinger’ auf eine Zeitreise, während der die vom Alltag abgewetzten Schonbezügen ihrer Seele gründlich durchgelüftet werden“, versprechen die Organisatoren. Als Reisebegleiter sind unter anderem Simone de Beauvoir, die Familie Petz und Schrödingers Katze mit von der Partie. Robert Blöchl und Roland Penzinger, zusammengenommen „BlöZinger“, sind eine echte Gefahr für untrainierte Zwerchfelle und eingerostete Gehirnwindungen. Für ihre Programme haben sie bereits zwei Mal den österreichischen Kabarettpreis verliehen bekommen. 2019 folgte der Deutsche Kleinkunstpreis. Auch im mittlerweile neunten Bühnenprogramm wechseln die Künstler wieder blitzschnell die Rollen und bringen jeden Charakter derart genial auf den Punkt, dass dem Zuschauer gar keine Wahl bleibt, als sich in den absurd-witzigen Kosmos ziehen zu lassen, den BlöZinger auf der Bühne erschaffen.