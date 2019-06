In der Rickenbacher Straße in Lindau kam es am späten Freitagabend, 28. Juni, zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung um einen letzten freien Parkplatz. Dabei packte ein Pkw-Fahrer den anderen laut Polizei so heftig am Kragen, dass dessen Hemd riss und er Kratzspuren an der Brust davon trug. Dem Angreifer droht nun eine Strafanzeige wegen Körperverletzung.