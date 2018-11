Körperbeherrschung und Ästhetik

Die Gala der Preisträger des internationalen Solo-Tanz-Theater Festivals Stuttgart, die Kulturamtsleiter Alexander Warmbrunn nun zum achten Mal ins Lindauer Stadttheater holte, entwickelt sich zum begeistert aufgenommenen Publikumsmagneten. Zwei Tänzerinnen und drei Tänzer zeigten diesmal ihren jeweils höchst unterschiedlichen und fantasievollen Ansatz, mit Körper und Bewegungssprache umzugehen.

Choreografie und Tanz wirken beim ersten Preisträger für Choreografie, dem Spanier Angel Duran Muntada zusammen. Die Grundlage ist ein Text des Schweizer Psychiaters C. G. Jung über die Grenzen der Persönlichkeit, vorgetragen in einem hölzernen Englisch. Zur Musik von Schubert und Vivaldi scheint der Tänzer mit minimalistischen Bewegungen Finger, Hände, Gliedmaßen und den Kopf zu isolieren, als wollte er deren Funktionsfähigkeit prüfen. Aus der Konzentration gewinnt er große Energie zu raumgreifender Bewegung zwischen Himmel und Erde, Emotionen brechen auf, schließlich kehrt er zurück zu beklemmend wirkender Nervosität mit zuckenden Fingern und flackerndem Blick.

Die Grenzen zwischen Mann und Frau scheinen bei der italienischen Choreografin Roberta Ferrara und der Tänzerin Tonia Laterza zu verschwimmen: „Equal to men“ erinnert an die Stärke der Amazonen, in Arbeitshose und ärmellosem Top begibt sich die Tänzerin hinein in das rhythmische Stampfen der elektronischen Musik, rennt in hohem Tempo auf der Stelle, nah am Boden, geschmeidig, aber auch gehetzt und getrieben.

Die Geschichte einer Transformation erzählen der litauische Choreograf Lukas Karvelis und sein portugiesischer Tänzer Matias Rocha Moura in „Blank spots“: zunächst mit wilder schwarzer Mähne, blauer Jacke, langen Schlaghosen und roten Stiefeln mit hohen Absätzen angetan, spielt er/sie im Spagat am Boden sitzend nur mit den Händen und Haaren. Langsam kommt der Schritt in den Raum dazu, taumelnd, springend, schließlich wird man Zeuge einer Häutung, eines Neubeginns: der athletische junge Mann kann die unbeschriebenen Seiten seines Lebens und Körpers („blank spots“) neu gestalten und sammelt seine Kleidungsstücke, die Reste des alten Lebens ein.

Geschmeidig weich

Die Italienerin Francesca Bedin fasziniert in einer Choreografie von Giulia Menti „in dieser Frau“ mit katzenhaft geschmeidigen, weichen, weit ausgreifenden Bewegungen zur träumerischen Bossa-Nova-Musik. Manchmal wirken Stille und Atembewegung, dann wieder kommen Körperbeherrschung und Ästhetik mit großer Präsenz zum Tragen.

In einer eigenen Choreografie denkt und tanzt sich der Franzose Kévin Coquelard in „Le somnanbule“ in einen Schlafwandler hinein: mal steifbeinig und taumelnd wie eine Marionette, mal clownesk slapstickhaft , getragen von vielfältiger klassischer Musik schöpft er aus einem reichen Bewegungsrepertoire und spielt auch mit Witz. Das hat im Reigen dieser manchmal selbstquälerischen Choreografien etwas durchaus Auflockerndes und Wohltuendes und wurde in Stuttgart unter anderem mit dem Publikumspreis ausgezeichnet.

In ihrer „Zugabe“, einer Improvisation, brachten die Tänzer nochmals kurze Ausschnitte ihrer Stücke und zeigten damit einmal mehr die ganze Vielfalt des Solotanzes.