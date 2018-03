Königsbrunn ist ein gutes Pflaster für Lindauer Tanzpaar

Mit gespannter Erwartung sind Wolfgang und Gisela Friedrich vom tanzclub 75 lindau nach Königsbrunn gefahren zur Landesmeisterschaft in ihrer Startklasse Senioren IV S (Standard). Hatten sie doch den im Vorjahr ertanzten Meistertitel - nach drei Vizemeisterschaften 2014, 2015 und 2016 - zu verteidigen. Und am Ende klappte es.

In den großzügigen Clubräumen des TSC dancepoint Königsbrunn traten bei den Senioren IV S (Sonderklasse (S), höchste Klasse des Tanzsports) neben den Friedrichs 13 weitere bayerische Paare an. Trotz kleiner Anlaufschwierigkeiten - nach längerer Wettkampfpause - lief es für das tc-Paar in der Vorrunde laut Vereinsbericht ausreichend gut, um in die Zwischenrunde weiter zu kommen; für diese qualifizierten sich zwölf Paare. Wie meistens, trennte sich in dieser nächsten Tanzrunde die Spreu vom Weizen. Wolfgang und Gisela Friedrich steigerten ihre Leistung und zeigten dem fünfköpfigen Wertungsgericht, dass sie auch bei der diesjährigen Meisterschaft ganz vorne mittanzen wollten. So waren sie folgerichtig souverän unter den sechs Paaren, die zum Finale aufgerufen wurden.

Beim dritten Vortrag der fünf Standardtänze - Langsamer Walzer, Tango, Wiener Walzer, Slowfox, Quickstep - zeigte das Lindauer Paar die ganze Ausgereiftheit seines Tanzens mit schönen und harmonischen Bewegungsabläufen. Nachdem es bei Meisterschaftsturnieren keine offenen Wertungen (mehr) gibt, wurde das Ergebnis erst im Rahmen der Siegerehrung präsentiert. Mit jedem Aufruf wussten die verbleibenden Paare, dass sie weiter vorne platziert sind. Nach Bekanntgabe des dritten und zweiten Ranges an andere Paare war klar, dass Friedrichs wieder ganz oben auf dem Podest angekommen sind und ihren Meistertitel vom Vorjahr erfolgreich verteidigen konnten. Im übrigen landete das tc-Paar in allen fünf Tänzen klar auf dem ersten Rang, so dass es - unter den Augen von bayerischen Toptrainern und sogar einigen mit gereisten Unterstützern - ein eindeutiger Sieg war, und zwar vor den Ehepaaren Schießl aus München und Fenster aus Bad Wörishofen.