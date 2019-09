Königin Silvia von Schweden besucht Lindau

Königin Silvia von Schweden ist in Lindau unterwegs. Sie besucht die Geschäftsstelle der Lindauer Nobelpreisträgertagungen und hat sich bereits in das Gästebuch der Tagungen eingetragen. Der Besuch findet am Rande der Feierlichkeiten zum 25jährigen Jubiläum der Mentor Stiftung statt, wie die Pressestelle der Nobelpreisträgertagungen schreibt. Die von Königin Silvia gegründete Stiftung realisiert Workshop- und Coaching-Projekte zur Förderung von Jugendlichen und wird von den Lindauer Nobelpreisträgertagungen durch die Spendenaktion beim jährlichen Grill & Chill im Toskanapark unterstützt. Die diesjährigen Spendenerlöse gehen an Projekte der Mentor Stiftung in Lindau.