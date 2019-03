Köche überraschen ihren Tausendsassa

Es sollte eine Überraschung werden – und sie ist absolut gelungen: Die Mitglieder des ehemaligen Köchevereins Lindau-Westallgäu haben mit Vereinsmitbegründer Horst Otto dessen 85. Geburtstag mit einem gemeinsamen Essen im Sünfzen nachgefeiert.

„85 Jahre, das ist für einen Koch ein salomonisches Alter“, begründete Hans Werner Waltersdorf, langjähriger Weggefährte Ottos, diese Feier. Und für Otto, dessen Briefkopf mit der Aufzählung aller Titel legendär ist, eine gute Gelegenheit, dem Alltag in seinem Zimmer im Altersheim zu entkommen. Wohl jeder, der in den vergangenen Jahrzehnten in Lindau und Umgebung das Kochen gelernt hat, hatte mit Otto zu tun. Denn ab 1981 war er Lehrer an der Berufsschule für die angehenden Küchengesellen. Vier Jahre später prüfte er, gemeinsam mit seinem Kollegen Wolfgang Remus aus Konstanz, auch die angehenden Küchenmeister, die zuvor bei den beiden die Meisterkurse belegt hatten.

Horst Otto wurde im brandenburgischen Lychen geboren. Als Jugendlicher zog er sich im Krieg eine Fußverletzung zu, ein Minensplitter hatte ihn schwer getroffen. Trotz dieser Einschränkung – er trug seitdem orthopädische Schuhe – lernte er zunächst kellnern, anschließend ging es in die Küche. Was er alles erlernt hat und worin er seine Meisterprüfungen selbst abgelegt hatte, belegte sein bereits erwähnter Briefkopf. Ein Auszug daraus: Otto war Küchenmeister, Serviermeister, Diplom-Diätkoch, Diplom Wein-Fachberater, ehrenamtlicher Ausbildungsberater der IHK Lindau, später Schwaben, Prüfer und Arbeitnehmervertreter im Berufsbildungsausschuss, Sachverständiger und Gutachter und vieles mehr wie unzählige Tranchier- und Flambierkurse, Vorbereitungskurse für Gehilfen- und Meisterprüfungen im Gastgewerbe. Ganz nebenbei verfasste Otto auch zahlreiche Kochbücher. Wie Waltersdorf auch verrät, hatte Horst Otto über 30 Jahre für die Aktion „Brot für die Welt“ gekocht, immer am 1. Advent.

Doch wie kam Otto überhaupt nach Lindau? Hans Werner Waltersdorf, der selbst viele Jahre als Schiffskoch unter anderem auf der berühmten „Maxim Gorki“ gekocht hatte, erzählte, dass Horst Otto bei der Mitropa gearbeitet hatte und die Verbindung Kiel-Lindau gefahren sei. So habe er Lindau kennen- und schätzengelernt, sodass er schließlich beschloss, hier zu bleiben. Bis auf einen Abstecher nach Oberstdorf, wo er Praxis fürs Unterrichten sammeln konnte, was ihm die hauptamtliche Lehrertätigkeit an der Lindauer Berufsschule dann ermöglichte, blieb er am Bodensee.

Träger der Verdienstmedaille des Bundesverdienstordens

Für all sein Engagement für seinen Beruf, der stets vor allem anderen im Leben Ottos stand, wurde er vielfach ausgezeichnet, so im Jahre 2014 bei der 36. Laurentiusfeier des Köchevereins, dessen Gründung 1978 er maßgeblich mit vorangetrieben hatte. Da verlieh ihm Landrat Elmar Stegmann stellvertretend für den damaligen Bundespräsident Joachim Gauck die Verdienstmedaille des Bundesverdienstordens.

Der Köcheverein Lindau-Westallgäu hat sich im vergangenen Jahr aufgelöst, es fand sich keiner mehr, der den Vorstand übernehmen wollte. Dennoch sind gut 20 der ehemaligen Mitglieder gekommen, um ihren Horst gebührend zu feiern. Einer der jüngeren darunter ist Alfred Greger, der letzte Vorsitzende des Vereins und der einzige in der Runde, der bei Otto sowohl die Gesellenprüfung 1981 als auch die Küchenmeisterprüfung 1999 abgelegt hat. Greger hat den strengen, aber korrekten Otto da bereits schätzen gelernt.

Seit einem Jahr, bald nach dem Tod seiner Frau, zog Horst Otto ins Altersheim. Kochfreunde sorgten schließlich dafür, dass er ein Telefon im Zimmer hat und damit Kontakt zur Außenwelt möglich ist. So bekommt er regelmäßig Besuch von Waltersdorf, so wie eben an diesem Tag, an dem er dem Jubilar nur verriet, dass es nun in den Sünfzen zum Essen gehen würde. „Das ist schön, im Sünfzen kann man gut essen“, war Ottos Antwort und die Überraschung umso größer, als da die ehemaligen Kolllegen und Vereinsmitglieder bereits auf ihn warteten. „So viele bekannte Gesichter hier, ich meine fast, ich bin hier bei einer Gründungsversammlung“, beschrieb der Jubilar seine Überraschung und Gemütsverfassung. „Also diesen Tag werde ich nicht mehr vergessen“, gestand er gerührt, bevor sich die Gesellschaft über das Vorspeisenbrettl, die Kalbshaxe und das Herren-Dessert hermachte, ein Menü, mit dem die Vereinskasse geleert werden sollte. Auch ein Anlass, mit dem Vereinsgründer ein paar heitere Stunden zu verbringen und über alte Zeiten zu plaudern.