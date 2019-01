Jutta Merwald leitet künftig das Bodensee-Gymnasium

Das Lindauer Bodensee-Gymnasium bekommt eine neue Leitung. Erstmals in der fast fast 500 Jahre langen Geschichte der Schule tritt eine Frau an die Spitze: Jutta Merwald wird Nachfolgerin von Edward König.

König verlässt das Bodensee-Gymnasium: Nach viereinhalb Jahren als Bogy-Chef geht der 65-Jährige zum Halbjahreswechsel in Pension. Die Schulgemeinde wird den Oberstudiendirektor mit einer Feier am 14. Februar verabschieden. Königs Nachfolge steht bereits fest: Ab Mitte Februar übernimmt Jutta Merwald die Schulleitung. Merwald kommt aus Franken und hat zuletzt ein Gymnasium im nordbayerischen Karlstadt geleitet.

Dort hat Merwald für einige Schlagzeilen gesorgt. Denn kurz nach ihrem Amtsantritt im Sommer 2017 als Leiterin des Johann-Schöner-Gymnasiums in Karlstadt gab es Wirbel, weil Merwald ein Handyverbot aussprach, wie die Main-Post berichtet. Dabei hatten Lehrer, Eltern und Schüler dort zuvor eine Regelung zur Handynutzung an der Schule erarbeitet. Demnach durften Schüler das Mobiltelefon in der Mittagspause privat nutzen. Merwald schaffte diese Regelung wieder ab, das Handy durfte fortan in der Schule nicht mehr ohne besondere Erlaubnis verwendet werden. Merwald löste damit eine bundesweite Diskussion über Handys an Schulen aus.

Auch das Bodensee-Gymnasium hat die Gesetze zum Handy an Schulen bisher sehr zugunsten der Schüler ausgelegt. Das Bogy nimmt sogar an einem bayernweiten Schulversuch teil, um Erfahrungen mit der Nutzung privater Handys im Unterricht zu testen. Der Versuch läuft bis zum Sommer 2020. Einziges Problem war bisher die mangelnde Anbindung der Schule ans schnelle Internet, was Wlan-Verbindungen der Handys ausschloss. Doch da will der Landkreis in diesem Jahr nachbessern.

Dass sie das Johann-Schöner-Gymnasium nach einem Schuljahr im vergangenen Sommer wieder verließ, bevor es überhaupt eine Feier zur Einführung gab, habe mit dem Streit um die Handys nichts zu tun, hat Merwald laut Main-Post erklärt. Sie nannte familiäre Gründe als Ursache dafür, dass sie einen Antrag auf unbefristete Beurlaubung gestellt hat. Sie habe noch minderjährige Kinder, aber nie Erziehungsurlaub genommen. Das Kultusministerium hat zunächst ihrer unbefristeten Beurlaubung zugestimmt. Die endet jetzt mit der Übernahme der Schulleitung in Lindau.

Vor ihrer Zeit in Karlstadt war Merwald 16 Jahre lang stellvertretende Schulleiterin am Gymnasium in Veitshöchheim, wo sie Deutsch und Englisch unterrichtet hat. Bei ihrer Verabschiedung hob ihr Chef laut Medienberichten ihr beeindruckendes Engagement in einer Vielzahl von Projekten hervor und lobte sie als „Lehrerin mit Leib und Seele, mit klaren Prinzipien, mit großer Empathie für ihre Schüler“.