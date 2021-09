Justin Sullivan spielt in Lindau

Justin Sullivan von New Model Army tritt am Samstag, 11. September, im Club Vaudeville in Lindau auf. Im Gepäck hat er sein neues Album. Einlass ist um 18:30 Uhr, das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Am 28. Mai 2021 veröffentlicht Justin Sullivan mit „Surrounded“ sein zweites Soloalbum– achtzehn Jahre nach seinem gefeierten Debüt‐Album „Navigating by the Stars“. Das neue Album ist laut Pressemitteilung eine Sammlung von sechzehn neuen Songs, die in den ersten Wochen des Lockdowns 2020 geschrieben wurden.

Größtenteils zu Hause aufgenommen, enthält das Album auch Beiträge von Gastmusikern, darunter Jon Thorne am Bass (Lamb), an der Harfe Tom Moth (Florence and the Machine und Bruder des NMA‐Bassisten Ceri Monger), sowie Streicherarrangements der befreundeten Komponisten Tobias Unterberg, Henning Nugel und Shir-Ran Yinon. Ebenfalls zu hören sind die aktuellen Mitglieder von New Model Army.