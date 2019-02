Jury hat über Hochpunkt am Esso-Kreisel in Lindau entschieden

Ein markanter Bau mit sieben Stockwerken soll auf dem noch freien Grundstück am Esso-Kreisel entstehen. Das hat die Jury des Architektenwettbewerbs entschieden.

Laut Urteil des Preisgerichts hat ein Architekturbüro aus Weikersheim (Baden-Württemberg) die Aufgabenstellung mit Abstand am besten gelöst. Deshalb hat die Jury auch keinen zweiten Platz vergeben, sondern die Büros Hammer Pfeiffer aus Lindau und Heiler-Geiger aus Kempten auf den dritten Platz geurteilt.

Der Baukörper positioniere sich selbstverständlich im städtebaulichen Umfeld und passe angemessen in die umgebende Höhenentwicklung und Architektursprache, heißt es in der Beurteilung durch das Preisgericht. Und weiter: „Es entsteht ein städtebaulicher Akzent, der einen Stadteingang Richtung norden markiert und den Freiraum am Kreisverkehr fasst.“

Da der hohe Teil des Gebäudes direkt am Kreisel liegt und der niedrige Teil in Richtung der Wohngebäude, wirke die Höhe angemessen. „Der dort angeordnete Dachgarten überzeugt“, urteilt die Jury. Von dort gebe es Ausblicke nach Westen, also zum Wald des nahen Friedhofs.

Als gut gelöst bezeichnet die Jury die Lage des Eingangs mit einem großzügigen Vorplatz. Ein Weg reicht von der Kemptener Straße zur Ludwig-Kick-Straße. Die Zufahrt zur Tiefgarage erfolgt von der Kemptener Straße aus, allerdings kritisiert die Jury die Übergangszone zwischen Einfahrt und Bundesstraße als zu klein. Außerdem reiche die Zahl von 64 Stellplätzen nicht aus. Fahrradabstellplätze seien bisher gar nicht eingezeichnet.

Tatjana Pfeifer vom Büro BPM freut sich über den Siegerentwurf. Nun stehen Verhandlungen über Änderungen an, um die Nachteile auszugleichen. Weil unklar ist, wie lange das dauert, konnte sie beim Gespräch mit der LZ zum Zeitplan noch gar keine Angaben machen.