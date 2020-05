Junioren beschenken Senioren

Die Junioren der SpVgg haben unter dem Titel „Wir denken an euch!“ kunterbunte Bilder gemalt, die als Gruß an Seniorenheime in Lindau verteilt wurden. Rund 30 Bilder – die vervielfältigt wurden, sodass jedes Heim einen kompletten Satz Kunstwerke erhielt, haben jüngst Marian Dlugosch (links) und Josef Wiedemann (rechts) von der SpVgg an den stellvertretenden Leiter des Evangelischen Heilig-Geist-Hospitals auf der Insel, Peter Murgowski (Mitte) übergeben. „Wir wollten mit dieser Aktion zeigen, dass sie in dieser schwierigen Zeit nicht nur an ihre eigenen Großeltern denken, sondern an alle Senioren in Lindau“, heißt es vonseiten der Sportler in einer Pressemitteilung. Foto: SpVgg Lindau