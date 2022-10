Jungkatzen „Gary und Gundi“ suchen ein Zuhause

Die zwei kleinen Katzen „Gary und Gundi“ befinden sich seit Ende August im Tierheim. Die kleine Gundi rechts im Bild ist noch sehr schüchtern. Gary dagegen ist schon aufgetaut und springt munter umher. Die beiden Geschwister sollten gemeinsam ein neues Zuhause finden, in einer ruhigen Gegend in der sie auch nach Belieben rein und raus können. Es sollten keine Kleinkinder vorhanden sein, da die Samtpfoten noch so schüchtern sind. Die im Mai geborenen Jungkatzen benötigen Zeit, Geduld und Liebe vom neuen Besitzer. Wer sich für die Gary und Gundi interessiert und ihnen ein gutes Zuhause geben will, kann sich telefonisch mit dem Tierheim Lindau, Telefon 08382 / 723 65, in Verbindung setzen. Weiter Infos rund ums Tierheim unter: www.tierheim-lindau.de