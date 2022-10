Junges Theater erzählt Hänsel und Gretel mal anders

Das Junge Theater Lindau zeigt am Donnerstag, 10. November, jeweils um 10.30 und 15 Uhr „Hänsel und Gretel“ als musikalisches Märchen für einen Erzähler und fünf Musiker. Das Stück ist für Zuschauerinnen und Zuschauer ab fünf Jahren geeignet.

Hänsel und Gretel verliefen sich im Wald… Angelehnt an das Märchen der Gebrüder Grimm und die Oper von Engelbert Humperdinck und doch ganz anders und neu: der blinde Erzähler George Nussbaumer hat die wunderbare Fähigkeit, verschiedenste Stimmungen zu erzeugen und weiß, mit Klangfarben und Dynamik perfekt umzugehen. Die fünf Musiker des Sonus Brass Ensembles machen den Rest, Musik, Spiel und Interaktion mit Erzähler und Publikum. So entsteht ein großartiges musikalisches Erzähltheater, charmant, einfühlsam, spannend und ohne die beklemmenden Momente auszulassen, heißt es in einer Ankündigung der Veranstalter.

Karten kosten zwischen vier und zehn Euro, Schülerinnen und Schülerzahlen bei der Vorstellung um 10.30 Uhr sieben Euro. Die Theaterkasse, An der Kalkhütte 2a, direkt neben dem Haupteingang des Stadttheaters, ist am Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag, jeweils von 10 bis 13.30 Uhr, und Montag, Dienstag, Donnerstag von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Mittwochs bleibt die Theaterkasse geschlossen.