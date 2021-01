Junger Schwarzfahrer gibt falsche Personalien an

Ein 15-jähriger Jugendlicher ist am Mittwoch gegen 18.30 Uhr von eine Kontrolleurin der Lindauer Stadtbus GmbH in einem Stadtbus ohne gültigen Fahrschein angetroffen worden. Wie die Polizei berichtet, gab er dann auch noch falsche Personalien an, um einer Ahndung dieses Verstoßes zu entgehen. Erst eine hinzugerufene Streife der Lindauer Polizei brachte Licht ins Dunkel und konnte dann die richtigen Personalien ermitteln. Den jungen Mann erwartet nun ein Verfahren wegen Beförderungserschleichung und falscher Namensangabe.