Junger Posaunist ist erfolgreich

Beim Solo-/Duo-Wettbewerbes „Concertino“ des bayerischen Blasmusikverbandes und des Allgäu-Schwäbischen-Musikbundes konnte Daniele Kummer aus der Lindauer Musikschul-Klasse Thomas Spies gleich drei Urkunden samt Pokal mit nach Hause nehmen. Nach dem Bezirksentscheid im November in Lindau erspielte er sich auf seiner Posaune im Januar beim Verbandsentscheid in Buchloe und zuletzt beim Landesentscheid in Marktoberdorf jeweils das Prädikat „mit ausgezeichnetem Erfolg“ erspielen.