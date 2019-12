Junger Mann sitzt unter Kokain am Steuer

Einen jungen Österreicher hat die Polizei bei einer Kontrolle in der Nacht zum Samstag fahruntüchtig am Steuer seines Autos erwischt. Um kurz nach Mitternacht überprüften die Polizisten den 22-Jährigen, der sich auffällig verhielt. Tatsächlich zeigte ein Schnelltest an, dass der junge Mann wohl Kokain genommen hatte. Daraufhin musste er eine Blutprobe abgeben. Laut Polizeibericht muss er nun mit 500 Euro Bußgeld sowie einem Monat Fahrverbot rechnen.