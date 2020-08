Junger Mann randaliert mit Kumpels und steigt dann betrunken aufs Fahrrad

Der Polizei in Lindau wurden am Dienstagmorgen gegen 1.20 Uhr randalierende, alkoholisierte junge Männer in der Maximilianstraße gemeldet. Die vier Männer warfen Stühle herum und waren lautstark unterwegs, heißt es im Polizeibericht. Bei Eintreffen der Polizei eskalierte die Lage zunächst, so dass weitere Einsatzkräfte angefordert wurden. Aufgrund ihres Verhaltens erteilten die Beamten den jungen Männern Platzverweise. Sie wurden eindringlich belehrt, in diesem Zustand nicht mit ihren Fahrrändern zu fahren. Ein 25-jähriger Mann setzte sich trotzdem auf sein Fahrrad und radelte weg. Die Beamten holten ihn am Brettermarkt ein. Der 25-Jährige reagierte aggressiv und beleidigte die Einsatzkräfte. Bei ihm wurde ein Alkoholwert von über zwei Promille gemessen. Ihn erwartet nun eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft Kempten wegen Trunkenheit im Verkehr und Beleidigung der Beamten.