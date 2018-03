Junger Mann fährt auf der B 31 auf

Glück hatten die Insassen von zwei Autos, die am Samstagnachmittag auf der B 31 verunglückt sind. Denn es kam zwar zum Sachschaden, es wurde aber niemand verletzt.

Zwei Autos verunglückten gegen 17.30 Uhr auf der Bundesstraße in Höhe Lindau. Ein 22-Jähriger aus München fuhr mit seinem Wagen hinter dem einer 55-Jährigen aus Friedrichshafen. Als die Frau bremste, weil der vor ihr fahrenden Lastwagen in eine Parkbucht abbiegen wollte, bemerkte das der junge Mann hinter ihr nicht und fuhr auf. Den Sachschaden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei insgesamt auf mindestens 5000 Euro. Der Golf des jungen Mannes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.