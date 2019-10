Junge Union stellt sich hinter die Landwirte

Die Junge Union Lindau stellt sich in einer Pressemitteilung klar auf die Seite der Landwirte. Die Geschwindigkeit, mit der die Gesetze für mehr Umwelt- und Naturschutz derzeit auf die Branche einstürze, bedrohe immer mehr landwirtschaftliche Betriebe in ihrer Existenz, schreiben die jungen Christdemokraten.

Die Bauern und Landwirte sollten nach Auffassung der Lindauer Ortsgruppe zukünftig besser in die Entwicklung alltagstauglicher Vorgaben mit eingebunden werden, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Gleichzeitig gebühre ihnen mehr Wertschätzung und Anerkennung.

Jeder Bürger solle sich ins Bewusstsein rufen, woher die Lebensmittel kämen, die täglich in vollgefüllten Regalen in den Supermärkten zu finden seien. Die Junge Union fordere mehr Solidarität mit unseren Landwirten, denn es liege in der Verantwortung jedes Einzelnen, regional einzukaufen und damit auch Landwirte aus der Region zu unterstützen und zu stärken, heißt es in dem Schreiben weiter.

Die JU-Kreisvorsitzende Jasmin Sommerweiß betont dabei: „Auch die Landwirte in unserem Landkreis sind durch die zahlreichen Verordnungen unter großen Druck geraten und sehen sich gleichzeitig von vielen Seiten Kritik ausgesetzt. Wir stehen hinter unseren heimischen Obstbauern und Landwirten und wünschen uns, dass beim Einkauf noch gezielter auf regionale Produkte geachtet wird. Für uns ist ganz klar: eine Zukunft ohne unsere Landwirte ist nicht vorstellbar!“