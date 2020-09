Junge Union startet Plakataktion zum Schulanfang

Zum Start des neuen Schuljahres hat der Ortsverband der Jungen Union (JU) Lindau Plakate für die Rücksichtnahme von Schulkindern im Straßenverkehr sowie auf den Schulwegen aufgestellt.

Diese Aktion wird von der JU traditionell seit mehreren Jahren durchgeführt. Die Mitglieder wollen mit den Plakaten an die Rücksichtnahme, vor allem an die der Autofahrer in Schulbereichen, appellieren. „Die Gefahr und die Geschwindigkeit von Fahrzeugen kann gerade von jüngeren Schülern schwieriger eingeschätzt und überschaut werden. Daher sollten Fahrzeugführer auf die Schülerinnen und Schüler im Straßenverkehr achten“, schreibt Dominik Kling, stellvertretender Ortsvorsitzender der Lindauer JU, in der Pressemitteilung.

Aber auch der Wille zu einem ordnungsgemäßen Verhalten im Straßenverkehr seitens der Schüler sei nach Meinung der JU für ein reibungsloses Miteinander von Fußgängern sowie Fahrrad- und Autofahrern notwendig.