Junge stiehlt Geld aus Rucksack

Mehrere Jugendliche haben am Donnerstag gegen 16.30 Uhr auf dem Basketballplatz am Sina-Kinkelin-Platz gespielt. Dabei wurde ein 13-jähriger Junge von einem ihm unbekannten Jungen angesprochen. Es kam aus bisher unbekannten Gründen zu einer Streiterei zwischen den beiden Kindern. Dabei schmiss der Junge dem 13-Jährigen einen Baketball ins Gesicht. Danach ging der Junge laut Polizeibericht zum Rucksack des 13-Jährigen und entnahm daraus eine geringe Summe Bargeld und lief davon. Im Rahmen der Ermittlungen identifizierten die Beamten aufgrund Zeugenaussagen einen Zwölfjährigen als Tatverdächtigen. Dieser stritt die Tat ab. Bereits am Mittwoch erstattete der Vater des Zwölfjährigen unabhängig vom aktuellen Fall eine Vermisstenanzeige, da sein Sohn ihm Geld gestohlen hätte und nun verschwunden wäre. Das Kind führten die Beamten seinem Vater wieder zu.