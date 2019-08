Junge Solisten spielen auf dem Kulturboden in Lindenberg

Junge Solisten der Leutkircher Meisterkurse präsentieren am Mittwoch, 7. August, ab 19.30 Uhr auf dem Kulturboden in Lindenberg Streicherkammermusik aus verschiedneen Epochen. Die Teilnehmerkonzerte der Sommerakademie gehören zum Kurskonzept der Meisterkurse. So sollen die weit fortgeschrittenen Musiker aus aller Welt während der zehn Kurstage möglichst oft Gelegenheit bekommen, vor Publikum aufzutreten. Die Dozenten entscheiden nach ihren Eindrücken in internen Vorspielen, welche Ihrer Schüler in den Akademie-Konzerten zum Zuge kommen. Jedes Konzert hat auf diese Weise ein jeweils neues Programm. Weitere Infos und Vorverkauf in der Kulturfabrik Lindenberg, Telefon 08381 / 928 43 10 oder per E-Mail an touristinformation@lindenberg.de. Foto: Kulturfabrik