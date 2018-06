- Die Konzertreihe „Alte Mauern – junge Künstler“ geht in diesem Jahr in die zweite Runde. Gestaltet werden die Konzerte von jungen Musikern und Komponisten aus Island, die sich unter dem Namen „Skark“ zu einem Ensemble formiert haben. In den Konzerten geben sie einen Einblick in die zeitgenössische Musik ihres Heimatlandes. Dabei werden auch einige Uraufführungen zu hören sein, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters. Das dritte Konzert führt die Besucher am Sonntag, 1. Mai, in die Lindauer Kröll-Kapelle auf dem Alten Friedhof. Die Friedhofsmauer und -kapelle wurden vor 500 Jahren aus den Steinen einer zerfallenen Römervilla errichtet.

Karten für das Konzert kosten zehn, ermäßigt sieben Euro und sind an der Kasse des Stadttheaters montags bis samstags von 10bis 13 Uhr und montags bis donnerstags außerdem von 15 bis 17.15 Uhr erhältlich. Wer möchte, kann die Tickets auch unter der Nummer 08382/944650 bestellen.