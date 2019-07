Junge Musiker spielen in St. Stephan

Das Jugendsymphonieorchester Aargau präsentiert am Freitag, 9. August, ab 20 Uhr in der Kirche St. Stephan in Lindau das Programm „Kult“. An der Klarinette ist Sebastian Manz zu hören. Das Orchester spielt unter der Leitung von Hugo Bollschweiler George Gershwins Overture to Funny Face, Aaron Coplands Klarinettenkonzert und Sergei Rachmaninows Sinfonie Nr. 2 e-Moll, op. 27. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird geben.

Die Musiker widmen sich drei „Kult“-Stücken. George Gershwins Overture to Funny Face gilt laut Pressemitteilung immer noch als Geheimtipp. Die unnachahmliche Balance zwischen raffiniertem Handwerk und lässiger Coolness schaffe Gershwin wie kein zweiter, heißt es in einer Pressemitteilung.

Im Jahr 1947 vom Jazzklarinettisten Benny Goodman für 2000 Dollar bestellt, ist Aaron Coplands Klarinettenkonzert heute Gold wert. Die eigentümliche Mischung aus wehmütigem Americana-Idiom, nord- und südamerikanischer Popularmusik und schwindelerregender Jazzvirtuosität hat das Konzert rasch zu einem Überflieger im Repertoire gemacht.

Mit seiner zweiten Symphonie schuf Sergei Rachmaninow ein Werk, das in seiner Melodik die Unterhaltungsmusik auf Jahrzehnte hinaus mit „Copy-Paste-Material“ versorgt hat, schreibt der Veranstalter. Kult im speziellen sei das außerirdische Adagio, dessen schiere Schönheit und radikale Emotionalität in der Geschichte der Sinfonik seinesgleichen suche.