Junge Musiker erspielen 629 Euro für Syrien-Hilfe

Im voll besetzten Oberreitnauer Liberatushaus hat ein Benefizkonzert stattgefunden: 37 Kinder und Jugendliche erspielten 629 Euro für die medizinische Versorgung der Kinder in syrischen Kriegsgebieten. Bereits beim Adventskonzert konnten die Kinder und Jugendlichen durch ihr Musizieren mit stolzen 1400 Euro 250 Kindern in Syrien zu Winterschuhen verhelfen. Besonders erfreulich ist es für die Mitwirkenden, dass durch Adnan Wahhoud ein direkter Kontakt in das Krisengebiet besteht und das gesamte Geld tatsächlich den Notleidenden zur Verfügung steht. Mit viel Spielfreude und durchweg auf hohem Niveau spielten die Kinder und Jugendlichen aus den Klassen von Elena Hager (Gitarre), Anita Zimmermann ( Klarinette) und Ludmilla Anton (Klavier). Das Publikum quittierte deren Leistung mit großem Beifall. Einige der jungen Musiker werden ihr Additum in Musik am Gymnasium ablegen, andere werden sich Ende Januar bei Jugend musiziert der Jury stellen.