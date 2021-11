Junge Männer sind im Lindauer Heuriedweg mit Drogen und einem Messer unterwegs

Eine Streife der Lindauer Polizei hat am Montag gegen 22 Uhr einen 22-jährigen Autofahrer im Heuriedweg mit seinem Auto kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten laut Polizeibericht beim Fahrer drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Bei der anschließenden Durchsuchung seines Rucksacks fanden die Beamten laut Bericht eine Kleinmenge Marihuana. Bei seinem 19-jährigen Beifahrer entdeckten die Polizisten bei der Kontrolle außerdem ein verbotenes Butterflymesser.

Bei dem 22-Jährigen ordneten die Beamten eine Blutentnahme an, dem 19-Jährigen nahmen sie das Messer ab. Beide erhalten wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz beziehungsweise des Waffengesetzes eine Anzeige, so die Polizei in ihrem Bericht.

Nach der Anzeigenaufnahme mussten beide zu Fuß ihren Heimweg antreten.