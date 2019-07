Junge Kirche wählt Leitungsgremium

Bei der Jugendkirchenversammlung hat die Junge Kirche Lindau sechs neue Jugendvertreter in das Leitungsgremium gewählt, wie Jugendpfarrerin Johannetta Cornell mitteilt. Für die nächsten zwei Jahre bilden nun jeweils zwei Jugendliche aus den evangelischen Kirchengemeinden St.Verena-Versöhner (Reutin), St.Johannes (Wasserburg) und Stephan-Christuskirche (Aeschach und Insel) mit fünf Erwachsenenvertretern das Leitungsteam. Diakon Tobias Bernhard und Jugendkirchenpfarrerin Johannetta Cornell freuen sich auf die Zusammenarbeit mit (von links) Carolina Reutin, Paula Schuster, Maxima Krebs, Luis Bernhard, Oscar Schick und Tobias Ziegler. Pfarrer Jörg Hellmut, Michael Brandt und Ann-Kathrin Ulreich ergänzen das Team von der Erwachsenenseite.

Die junge Kirche gestaltet seit 2013 die evangelische Jugendarbeit für den Landkreis auf dem Gelände an der Christuskirche. Neben einem Freizeitprogramm finden dort im Tipi regelmäßig Jugendgottesdienste statt (diesen Monat am Sonntag, 21. Juli, um 18.30 Uhr). Ab Herbst muss das Tipi vorübergehend der Baustelle für das zukünftige Kirchliche Zentrum weichen. Die junge Kirche zieht für die Zwischenzeit in die Jugendräume auf der Insel und ist dort ab Oktober am Paradiesplatz 2 (Gemeindehaus Hospiz) zu finden.