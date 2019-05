Junge Kirche geht an Bord

Die Junge Lirche Lindau luv lädt für Freitag, 10. Mai, zu einem Jugendgottesdienst auf den Bodensee ein. luv hat dafür ein Schiff angemietet und wird mit circa 130 Jugendlichen aus dem Landkreis einen Gottesdienst an Board feiern. Das kündigen die Veranstalter in einer Pressemitteilung an.

Wer dabei sein möchte, kann sich ab sofort sein Ticket sichern. Darin ist ein Getränkegutschein inklusive, heißt es. Los geht es um 18 Uhr am Ableger beim Schiffsbetrieb Wiehrer, auf der Wiese hinter der Spielbank auf der Lindauer Insel. Die Rückkehr ist gegen 20.30 Uhr geplant.