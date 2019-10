Junge Katzen suchen ein Zuhause

Etliche verspielte Jungkatzen toben derzeit im Lindauer Tierheim herum. Einige wurden in einem Karton ausgesetzt und von Tierfreunden gefunden. Die kleinen Kätzchen sind im Sommer geboren und geimpft, entfloht sowie entwurmt. Die Rasselbande ist sehr lebendig und erkundet alles Neue. Wer sich für eine oder mehrere der jungen Katzen interessiert, sollte bedenken, dass die Samtpfoten viele Jahre mit ihren zukünftigen Familien zusammen sein wollen. Es entwickelt sich normalerweise eine lange innige Beziehung zwischen Mensch und Tier. Wer einem der Kätzchen ein neues Zuhause geben will, kann sich telefonisch mit dem Tierheim Lindau in Verbindung setzen unter der Nummer 08382 / 72 3 65.