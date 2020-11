Junge Kaninchen im Tierheim

Neun junge Zwergkaninchen befinden sich derzeit im Tierheim. Sie wurden mit ihren Müttern abgegeben, da sie sich unkontrolliert vermehrt hatten. Die Jungen sind im Oktober geboren, davon sind fünf Böcke. Sie werden kastriert vermittelt, so dass sie unbedarft zu weiblichen Artgenossen dazugesetzt werden können. Die Kaninchen können acht bis zehn Jahre alt werden, heißt es von Seiten des Tierheims – das sollte jeder beachten, wenn er oder sie sich ein junges Tier anschafft. Die geselligen Tiere lieben Salat und Heu. Sie werden auch einzeln zu einer bestehenden Gruppe vermittelt. Im Sommer können die Tiere zudem draußen in einem Freigehege mit trockenen und schattigen Plätzen gehalten werden. Wer sich für das ein oder andere Kaninchen interessiert, kann sich telefonisch mit dem Tierheim Lindau unter der Nummer 08382 / 72 365 in Verbindung setzen.