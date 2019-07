Junge Köche zeigen was sie können

Fünf Köche und fünf Fachkräfte für Gastronomie und Hotel haben in der Berufsschule Lindau vor der Industire- und Handelskammer ihre praktische Abschlussprüfung absolviert. Die Auszubildenden konnten dabei am Herd und im Service zeigen, was sie in den vergangenen Jahren gelernt haben.

In der Küche schwitzten die jungen Männer und Frauen nicht, weil es am Herd heiß ist, sondern weil es um etwas geht. Um ihren Ausbildungsstand kennenzulernen, warfen beim Prüfungsessen Vertreter aus Gastronomie und Hotellerie sowie Köche, die als ehrenamtliche Prüfer antraten, einen strengen Blick auf die angehenden Fachkräfte.

Vier Wochen lang hatten die jungen Köche und Köchinnen Zeit, um aus einem Pflichtsortiment an Lebensmitteln ein Drei-Gänge-Menü zu kreieren. In diesem Jahr bestand der sogenannte Pflichtwarenkorb aus Garnelen, Mango, Schweinefilet, Grieß und Kirschen.

Doch das Kreieren eines eigenen Menüs, welches anschließend von Lehrern, IHK-Vertretern und Landräten verkostet wurde, stellte nicht die einzige Schwierigkeit dar. Die Jungköche mussten als Teil der Prüfung einen exakten Arbeitsplan erstellen, an den sie sich zu halten hatten, und das Zusammenspiel zwischen Service und Küche musste glatt laufen. Eben alles wie im echten Berufsalltag, nur dass ihre heutige Leistung von zahlreichen Prüfern begutachtet wurde. Aus diesem Grund war die Stimmung in der Küche sehr konzentriert und strukturiert, und auch den jungen Servicekräften konnte man ein wenig Nervosität ansehen. Trotz Prüfungssituation blieben sie dabei jedoch stets professionell.

Region braucht gute Köche

Ihre Pläne für die Zukunft standen bei den jungen Menschen bereits fest. Einige werden nach ihrer Ausbildung in dem Familienbetrieb arbeiten, wieder andere zieht es gar ganz aus der Bodenseeregion heraus. Dies ist problematisch, denn das Tourismusgebiet ist auf gute Küche angewiesen.

Markus Anselment, Lindauer Geschäftsführer der IHK, findet jedoch trotz des Fachkräftemangels in der Region stärkende Worte für sie: „Mit dieser Ausbildung sind Sie gern gesehene Fachkräfte auf der ganzen Welt.“ Er appelliert an die jungen Leute, raus in die Welt zu gehen und diese zu erkunden, jedoch seien sie jederzeit wieder herzlich willkommen am Bodensee, da sie mehr denn je gebraucht würden.

Die fünf Köche waren alle pünktlich mit den Vorspeisen fertig, und Ruhe kehrte bei den Gästen ein. Alle Vorspeisen beinhalteten eine Garnele und Mango, doch da jeder Tisch von jemand anderen bekocht wurde, gab es fünf unterschiedliche Gerichte.

Der Auszubildende Charles Isidore Tete Cocouvi der Villa Alwind entschied sich dafür, die Garnele zu braten und diese auf einen Rucola-Salat mit Mango und Avocado an einer feurigen Mangosoße zu legen. Den Bekochten hat diese Vorspeise hervorragend geschmeckt, doch viel Zeit zur Entspannung blieb Cocouvi nicht, da er sich direkt an die Hauptspeise, ein rosa gebratenes Schweinefilet, machte.

Erst nachdem alle vier Teller leer wieder in die Küche zurückkehrten, fiel die Anspannung sichtlich von den jungen Köchen ab. Nachdem auch das Dessert serviert wurde, stellten sich die Köche den Gästen vor und ernteten viel Applaus für ihre Leistung. Im Gegensatz zu den Servicekräften werden einige der Köche am Bodensee bleiben, darunter auch Cocouvi. Doch die Angst um Fachkräfte bleibt – vor allem wegen der Arbeitszeiten entscheiden sich viele junge Menschen gegen einen Ausbildung in dieser Branche, obwohl sie vielversprechende Zukunftsaussichten bietet.