Junge Feuerwehrleute kämpfen um Pokal

Schutzanzug, Helm und Handschuhe lassen keinen Zweifel an der erstaunlichen Professionalität der jungen Feuerwehrleute, die am Samstag im Lindauer Stadion um den Edgar-Ruprecht-Pokal kämpften. 89 Jugendfeuerwehrgruppen aus ganz Schwaben sind gekommen, um in Vierer-Teams Saugleitungen zu kuppeln, Sandbeutel zu werfen und durch Tunnel zu kriechen.

Anschließend warteten im Theorieteil einige Testfragen. Die Übungen seien durchaus praxisnah und deren Beherrschung bei einem realen Löscheinsatz unumgänglich, sagt Willi Sauter, Bezirksjugendfeuerwehrwart in Schwaben, am Rande der des Wettbewerbes. Natürlich sind die Zwölf- bis Achtzehnjährigen von einem wirklichen Ausrücken noch weit entfernt. Erst mit 16 Jahren dürfen sie mit dem aktiven Dienst beginnen, und selbst dann bis zur Volljährigkeit nur außerhalb des unmittelbaren Gefahrenbereichs.

Neben der sportlichen Herausforderung ist es den Ausbildern ein Anliegen, die Kinder und Jugendlichen in den späteren aktiven Dienst zu begleiten, der ohne Zweifel ein Ehrenamt mit besonderen Ansprüchen ist. Sowohl körperlich als auch mental wird den Feuerwehrleuten wohl mehr abverlangt, als manch Außenstehender glaubt. Zudem ist das klassische „Retten, Löschen, Bergen, Schützen“ einem teils hochtechnisierten Aufgabengebiet gewichen – in Lindau auch bedingt durch die Ölwehr für den Bodensee. Kreisbrandrat Friedhold Schneider schreibt in diesem Sinne: „Die Zukunft der Feuerwehren ist auf zwei Pole angelegt: Auf den Menschen – und auf die Technik, die er ehrenamtlich im Ernstfall beherrschen muss.“

Frauen werden problemlos integriert

Friederike Wudler ist Ausbilderin bei der Lindauer Jugendfeuerwehr. Sie studiert zwar mittlerweile in Aalen, fühlt sich aber nicht zuletzt durch den Dienst in der Feuerwehr eng mit ihrer Heimatstadt verbunden. Als eine der 15 aktiven Feuerwehrfrauen der Kreisstadt erlebt sie die Integration in die doch überwiegend mit Männern besetzten Truppe als problemlos. Wie in anderen Bereichen auch, müsse man sich eben zunächst beweisen und den Respekt der Kameraden erarbeiten, das betreffe jedoch Männer und Frauen in gleichem Maße.

Wenn von Frauen und Mädchen, die sich in der Feuerwehr engagieren, die Rede ist, wird zuweilen halb amüsiert, halb bewundernd formuliert: „Sie stehen ihren Mann“. Bereits 1967 musste das Bayrische Feuerwehrgesetz abgeändert werden, als die erste weibliche Feuerwehrtruppe Deutschlands aus Runding in der Oberpfalz ihr Leistungsabzeichen erwerben wollte. Im Gesetzestext war vormals nur von „Feuerwehrmännern“ die Rede, von da an hieß es „Feuerwehrleute“.

Eine gesonderte Damentruppe wie in einigen anderen bayrischen Gemeinden gibt es innerhalb der Lindauer Feuerwehr nicht. Seit 2011 ist Nicole Embritz als Frauenbeauftragte im Landkreis zuständig und plädiert für eine Gleichstellung ohne „Extrawurst“. Frauen können und wollen dasselbe leisten wie ihre männlichen Kollegen. So gäbe es immer mehr Atemschützerinnen, die mit schwerer Ausrüstung im Gefahrenbereich agieren. Sie freut sich über die vielen Mädchen, die am Wettkampfgeschehen teilnehmen.

Bundesweit liegt der Anteil der jungen Feuerwehrlerinnen 2017 bei fast einem Drittel, Tendenz steigend. Die zwölfjährige Michelle Reulein ist mit wahrem Feuereifer Teil der Lindauer Jugendfeuerwehr. „Ich interessiere mich eben mehr für Handwerkliches als für Shopping“, sagt sie und lacht. Auf dem Parcours schleicht sich bei Michelle und ihren drei Mannschaftskollegen zwar der ein oder andere Fehler ein, dennoch ist sie mit der Leistung zufrieden. Stadtbrandmeister Florian Kainz will die Jugendfeuerwehr dabei nicht als „Drill“ verstanden wissen. Vielmehr gehe es um das gemeinsame Bewältigen von Herausforderungen im Team, Gemeinschafts-, ja sogar Familiengefühl und die Möglichkeit für jedes Kind, sich mit seinen individuellen Fähigkeiten einzubringen.

An diesem Wochenende blickt Kreisbrandrat Friedhold Schneider auf einen wahren Organisationsmarathon zurück: Immerhin hat der Wettkampf, der alle zwei Jahre in einem anderen Landkreis stattfindet, 365 Teilnehmer. Und als guter Gastgeber wollte man nicht nur für einen reibungslosen zeitlichen Ablauf, sondern natürlich auch für das leibliche Wohl der Gäste sorgen. Daneben wachten 50 Schiedsrichter über Ausführung und Schnelligkeit der Jugendfeuerwehren.

Teams aus Münster am Lech gewinnen

Besonders erfolgreich absolvierten die beiden Teams aus Münster am Lech den Hindernislauf; sie belegten die ersten beiden Ränge. Die Teilnehmer aus Sulzberg im Oberallgäu erkämpften sich den siebten Platz, während sich Maria-Thann im Mittelfeld einordnete. Gelohnt hat sich die Anstrengung zweifellos: „Das sind die Leute von morgen“, sagt Friedhold Schneider mit stolzem Blick auf die jungen Feuerwehrler, die sich im Stadion tummeln.