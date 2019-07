Julians Schreibtisch überzeugt die Jury

„Gott schuf das Holz, mal hart, mal weich, doch eins, sprach er, ist immer gleich, es wird nie rasten und nie ruh’n, wird arbeiten, wird stets was tun…“ Mit dem Gedicht von Urs Gsell hat Robert Ratzinger, früherer langjähriger Innungsobermeister der Schreiner im Landkreis Lindau, die Eröffnung der Ausstellung mit Gesellenstücken in der Volksbank-Galerie in Lindenberg bereichert. Sie sind dort noch bis Freitag, 26. Juli, zu sehen.

Poesie, Kunst und Handwerk gehen mitunter Hand in Hand. Das zeigte nicht nur das Gedicht, sondern auch die einfallsreichen Möbelstücke der frisch gebackenen Schreinergesellinnen und -gesellen. Fünf junge Menschen, zwei Frauen und drei Männer, haben in diesem Jahr ihre Prüfung erfolgreich abgelegt. Mit welchen Arbeiten sie in der praktischen Prüfung gepunktet haben, kann jeder in der Volksbank-Galerie betrachten.

„Wir hatten schon öfter die Exponate der Gesellen zur Ausstellung in unserer Galerie“, erklärte Vorstandsmitglied Markus Prinz. In früheren Jahren seien es allerdings schon einige mehr gewesen. Die rückläufige Zahl bedauert auch Tobias Hirlinger aus Nonnenhorn. „Viele unserer Innungsbetriebe suchen händeringend Lehrlinge“, sagte er. Der Ausbilder hielt die Eröffnungsrede. Im Rahmen der Ausstellungseröffnung hielt die Innung auch den Wettbewerb „Die gute Form“ ab. Er wird innungsintern veranstaltet und weist auf die Bedeutung der Formgebung im Schreinerhandwerk bei angehenden Gesellen und verantwortlichen Ausbildern hin.

Fünf Jury-Mitglieder haben drei Gesellenstücke – drei Schreibtische, eine Fernsehkommode und ein Flurmöbel-Stück – auf die Kriterien „Gute Form“, „Proportion“, „Pfiffigkeit“, „Funktion“ und „Material“ hin bewertet. Als Sieger wurde Julian Mergen aus Lindau gekürt. Der 22-jährige Mitarbeiter der Schreinerei Hirlinger hat mit seinem zweifarbigen Schreibtisch nicht zuletzt dank seiner pfiffigen Form gepunktet. „Da ich für zu Hause einen Schreibtisch brauche, habe ich mir überlegt, welche optimale Form und Funktion er haben soll“, beschreibt der Geselle seine Herangehensweise. Dass er damit gewonnen hat und somit auf die bayerische Ebene des Wettbewerbs darf, freut den 22-Jährigen natürlich sehr.

Platz zwei im Wettbewerb ging an Julius Horn (Weiler-Simmerberg), der ein Sideboard aus Esche-Spaltholz gebaut hat. Bronze erhielt Constantin Conradt (Ebratshofen) mit seinem Schreibtisch aus massivem Ahorn und Teilen aus Birne.

Bedauert wurde allerdings, dass bei der Ausstellungseröffnung wenige Vertreter der Innung und der Schreinerbetriebe selbst anwesend waren.

Bis Freitag können fünf Gesellenstücke der Schreinerinnung noch in der Volksbank-Galerie besichtigt werden.