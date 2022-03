Julia Bek ist Bayerische Meisterin im Karate

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach nunmehr zwei Jahre ohne Wettkämpfe fanden endlich wieder die Bayerischen Meisterschaften im Karate statt. Julia Bek (2. Dan im Karate) von der Karate-Abteilung des TSV Lindau 1850 e.V. reiste zusammen mit ihrem Trainer Franz Erben (7. Dan Karate, Weltmeister, mehrfacher Deutscher Meister, fünffacher Shotokan-Pokalsieger uvm.) zum Veranstaltungsort nach Waldkraiburg.486 Sportler aus 62 Vereinen traten am Wettkampf-Wochenende an. Hochmotiviert und durch die vorherigen Leistungen und guten Platzierung bei den Swiss Open und der Weltmeisterschaft in Rumänien sollte dieser Tag von neuerlichem Erfolg gekrönt werden. Ihr Trainer war sich sicher, dass Julia sehr gut vorbereitet war und guten Gewissens zu den einzelnen Wettkämpfen antreten konnte. Wochenlanges und stetiges Training auch während der Corona-Zeit waren die Grundlage für eine gute Platzierung an diesem Turnier.

Julia war nicht nur körperlich, sondern auch mental durch ihren Trainer Franz Erben exzellent vorbereitet. Sehr schnell wurde an diesem Tag klar, dass der Weg zum Bayerischen Meistertitel nur über Julia führt. Motiviert und hochkonzentriert absolvierte sie siegreich die Vorrunde. Mit Nadine Bachbauer vom TV Fürth 1860 e.V. stand ihr im Finale eine starke Gegnerin gegenüber, welche sie jedoch mit großer Nervenstärke überzeugend von der Matte fegte und sich so den Bayerischen Meistertitel sicherte.

Ihr Trainer Franz Erben war hoch erfreut über die hervorragenden Leistungen von Julia, noch mehr aber freute sie sich selber, da dieser Erfolg auf die bereits vorhandenen Kämpfe aufbaute, und das nächste Ziel der sympathischen Lindauerin steht nun auch schon fest: die deutsche Meisterschaft in Erfurt. Auch hier wird sie sicherlich an die großen Erfolge, die sie bislang hatte, anknüpfen können.

Ihr Trainer Franz Erben vom 1. Kemptener Karate Dojo nahm ebenfalls an dieser Meisterschaft teil, und sicherte sich in der Masterklasse den Titel des Bayerischen Meisters.

Was den Erfolg von Julia noch mehr hervorhebt ist, dass sie bisher die einzige Sportlerin aus der TSV-Karate-Abteilung ist, die in so kurzer Zeit so große Erfolge feiern kann. Trainingsfleiß, große Motivation und ein hervorragender Trainer machen dieses möglich. Eine gute Basis, um das Angebot der Karate-Abteilung künftig um ein fundiertes Wettkampftraining zu erweitern.