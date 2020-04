Jugendsozialarbeiter haben keine Verschnaufpause

Seit Wochen ist der Unterricht an bayerischen Schulen eingestellt. Doch genauso wie die Arbeit der Lehrkräfte geht auch die Arbeit der Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) im Landkreis Lindau weiter. An insgesamt sechs Grundschulen und allen Mittelschulen im Landkreis, dem sonderpädagogischen Förderzentrum, der Realschule Lindenberg und der Berufsschule Lindau sind Fachkräfte der Jugendsozialarbeit aktiv.

Träger sind die Arbeiterwohlfahrt Schwaben, der Kreisjugendring, sowie der Schulverband Mittelschule Lindenberg und die Marktgemeinde Weiler-Simmerberg. Für deren Sozialarbeiter stelle die neue Situation eine Herausforderung dar, heißt es in einer Pressemitteilung. Angesichts der von Experten und Politik erwarteten Zunahme von sozialen Problemen wie häuslicher Gewalt, Depressionen und anderen psychischen Auffälligkeiten gelte deren Arbeit gerade in diesen Tagen als wichtig. Keine andere sozialpädagogische Institution erreiche so viele Familien und könne sich daher früh einen Überblick über deren Situation verschaffen.

Um das gemeinsame Vorgehen zu koordinieren und von den Erfahrungen der anderen zu profitieren, treffen sich die dreizehn Sozialarbeiter auch zu Videokonferenzen. Dabei sei deutlich geworden, dass die Arbeit an allen Standorten intensiv weiterlaufe. Neben der Zeit für überfällige Dokumentationen und Administratives würden Eltern und auch Schüler beraten.

Die Themen reichen dabei von Überforderung mit den Kindern in beengten Wohnverhältnissen über Zukunftssorgen der Jugendlichen an der Berufsschule auf Grund der Arbeitsmarktentwicklung bis hin zur Begleitung von gefährdeten Eltern und Jugendlichen. Als wichtigste Kooperationspartner gelten dabei die Lehrkräfte. Die größte Hürde stelle aber die Kontaktaufnahme dar. Denn die Arbeit der Schulsozialarbeiter – sonst von persönlichem Kontakt und aufsuchender Arbeit geprägt – muss jetzt über Telefon, WhatsApp, E-Mail oder sogar Videochats erfolgen.

In ihren digitalen Konferenzen haben die Sozialarbeiter einen weiteren engen Austausch untereinander und mit dem Jugendamt vereinbart, wie auch mit weiteren wichtigen Partnern im Sozialraum, wie den beiden Familienstützpunkten in Lindau und Lindenberg, dem Kinderschutzbund sowie der Erziehungsberatung. An allen Standorten wollen die Jugendsozialarbeiter zudem während der Osterferien erreichbar sein, weil diese Zeit für einige Familien eine zusätzliche besondere Herausforderung darstelle.