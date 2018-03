Jugendschach-Event steigt nach Ostern

Etwa 160 jugendliche Schachspieler werden nach Ostern bei den Württembergischen Schach-Jugendeinzelmeisterschaften in der Jugendherberge in Lindau erwartet. Vom Lindauer Schachclub haben sich laut Vorschau mit Betty Görnitz, Simon Baron und Julius Weissenberger drei Jugendliche qualifiziert.

Zeitgleich läuft das neu eingeführte Juniorenturnier U25, das aus Platzgründen ins benachbarte Bodensee-Gymnasium verlegt wurde. Die Jugendturniere finden in allen Altersklassen in sieben Runden statt, beginnend am Dienstag, 3. April, um 14 Uhr. Die Siegehrung findet nach der abschließenden Runde am Samstag, 7. April, gegen 14 Uhr statt. Das Juniorenturnier beginnt am Mittwoch, 4. April, 14 Uhr, bis zur Siegerehrung am 7. April gegen 18 Uhr. Da die Juniorenmeisterschaft erstmals startet, ist die Renonanz und damit die Teilnehmerzahl derzeit offen.