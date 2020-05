Jugendliches Raddieb-Duo flüchtet mit Beute

Zu einem Fahrraddiebstahl ist es laut Bericht der Lindauer Polizei am frühen Abend des Donnerstag, 14. Mai, in der Holbeinstraße in Lindau gekommen. Die Mutter des Fahrradbesitzers bemerkte den Diebstahl und fuhr den Tätern hinterher, bis sie diese aus dann doch aus den Augen verloren hatte. Danach fuhr sie zur Polizei und meldete den Vorfall. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung blieb ergebnislos. Bei dem entwendeten Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike Fully der Marke Ghost in verschiedenen Brauntönen.

Die beiden Täter werden jeweils auf circa 16 Jahre geschätzt. Einer der beiden jugendlichen Langfinger trug dunkle, sportliche Kleidung und hatte einer Zeugenaussage zufolge „ein südländisches Aussehen“, der andere Täter hatte helle Kleidung an.