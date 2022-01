Jugendlicher wird beim Süßigkeitenklau erwischt

Ein Ladendetektiv hat am Mittwoch gegen 14.10 Uhr einen 15-jährigen Jugendlichen beobachtet, wie er in einem Supermarkt in der Ludwig-Kick-Straße Süßigkeiten mitgehen lassen wollte.

Wie die Polizei mitteilt, steckte er die Waren in seinen Rucksack und ging ohne zu bezahlen an der Kasse vorbei. Der Ladendetektiv hielt ihn auf und verständigte die Polizei. Nach Anzeigenaufnahme informierten die Beamten seine Eltern, die den Jugendlichen dann vor Ort abholten. Gegen ihn leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls ein.