Jugendlicher stürzt bei Flucht in den Bodensee

Ein Streifenteam der Lindauer Grenzpolizei wollte in der Nacht von Sonntag auf Montag einen Fußgänger am Europaplatz in Lindau einer Kontrolle unterziehen.

Als sich die Beamten dem 16-jährigen Jugendlichen näherten, ergriff dieser die Flucht. Er rannte in Richtung Bodensee und warf dort einen Gegenstand hinein. Hierbei verlor der Jugendliche das Gleichgewicht, stürzte die Kaimauer hinunter und fiel in den See. Das Streifenteam begab sich ebenfalls ins Wasser.

Bei der Bergung des Jugendlichen konnte der geworfene Gegenstand, eine Tüte Marihuana, aufgefunden und sichergestellt werden. Den leicht verletzten Jugendlichen erwartet nun ein Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz, so die Polizei.