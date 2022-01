Jugendlicher stiehlt E-Scooter bei angeblicher Testfahrt

Ein 14-jähriger Jugendlicher zeigte am Sonntagnachmittag die Unterschlagung seines E-Scooters der Marke Mio im Wert von circa 380 Euro an. Laut seinen Angaben hielt er sich am Samstagnachmittag, gegen 14.15 Uhr, vor dem Lindaupark auf, als er von einem circa 16-jährigen Jugendlichen mit schwarzen Haaren angesprochen wurde, ob er mal den E-Scooter ausprobieren kann. Der 14-Jährige überließ dann dem unbekannten 16-Jährigen den Scooter, dieser fuhr mit dem Fahrzeug dann davon. Nachdem er nach zwei Stunden nicht zurückkam, informierte er seine Eltern. Das Fahrzeug ist bis heute nicht aufgetaucht.