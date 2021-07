Jugendlicher mit Exctasy erwischt

Wegen eines Drogendeliktes ermittelt die Polizei gegen einen 16-Jährigen. Zivilkräfte der Lindauer Polizei beobachteten auf dem Gelände der Gartenschau am Samstagabend den Jugendlichen dabei, wie er Ecstasy konsumieren wollte. Als sich die Beamten zu erkennen gaben, wollte der junge Mann das Betäubungsmittel wegwerfen. Doch das hinderte die Polizisten nicht, ihn dingfest zu machen. Kurz darauf ordnete die Staatsanwaltschaft bei dem Beschuldigten eine Wohnungsdurchsuchung an. Dabei fanden die Polizisten weitere Drogen. Der Jugendliche wurde wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt. Zudem wird die Polizei die Führerscheinstelle über den Sachverhalt informieren, was den Erwerb der Fahrerlaubnis deutlich erschweren dürfte.